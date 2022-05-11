  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأزهر ينعى شيرين أبو عاقلة: جريمتها أنها فلسطينية وصحفية تفضح الكيان الصهيوني الغاشم

الخميس 12 مايو 2022 03:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر ينعى شيرين أبو عاقلة: جريمتها أنها فلسطينية وصحفية تفضح الكيان الصهيوني الغاشم



القاهرة / وكالات /

ادان الأزهر الشَّريف بشدة اغتيال الكيان الصهيوني الإرهابي للصَّحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بالرصاص الحي صباح اليوم الأربعاء، في أثناء قيامها بعملها ومهمتها الصَّحفية في نقل جرائم هذا الكيان في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

واكد الأزهر في بيان له اليوم أنَّ هذه الجريمة بحق الصحافة والصحفيين تبرهن بقوة أمام العالم على بشاعة هذا الكيان الغاشم وما يقوم به من إرهابٍ وجرائمَ حتى بحق صحفية لم تحمل سلاحًا ولم تقتل ولم تضرب، ولم تكن جريمتها إلا أنَّها فلسطينية، وأنَّها صحفية تنقل الصورة والحدث وتوصل صوت المظلومين والمضطهدين في أرضهم إلى العالم، وبسبب هذا تواجه الخوف والموت طَوال الوقت.

والأزهر الشريف إذ ينعى الصحفية الراحلة التي كانت صوتًا مسموعًا للحقيقة؛ فإنه يتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الفلسطيني وإلى أسرتها وزملائها، ويطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية أن تضطلع بدورها في التحقيق في هذه الجريمة التي تُرتكب في حق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية ومحاكمة القتلة، والعمل الجاد على وقف إرهاب الكيان الصهيوني ومحاولات طمسه للحقائق بقتل واستهداف الصحفيين والإعلاميين.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة اغتيال قناصة الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين

فيديو: استشهاد الزميلة شيرين ابو عاقلة في مخيم جنين

شاهد ..ضاحي خلفان يسخر من استشهاد الاعلامية شيرين أبو عاقلة

من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

الأخبار الرئيسية

images (1)

هآرتس: الاحتلال سيسلم هذه الدولة نتائج التحقيق بمقتل أبو عاقلة

جيش الاحتلال يكشف تحقيقاته الأولية في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

photo_2022-05-11_16-06-44

ماذا طلبت واشنطن من السلطة و"إسرائيل" بشأن حادثة مقتل أبو عاقلة ؟

Screenshot_6

الاحتلال يقمع مسيرة منددة باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في بيت حنينا (صور وفيديو)

photo_2022-05-11_16-13-07

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

الاتصالات الفلسطينية