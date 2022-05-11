  1. الرئيسية
  2. مقالات

شيرين ..شاهد وشهيد ... سعيد أحمد

الخميس 12 مايو 2022 03:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شيرين ..شاهد وشهيد ... سعيد أحمد



لا ريب أنك الشاهد ميدانياً في جل ساحات الوغى، تصولين تجولين، ووقع صوتك صاعقة حطت على رؤوس الغاصبين وأس الشرور ...
فأنت الواثقة بحق شعبك في أرض الرباط منذ أن وطئ جسدك الطاهر ثرى قدس الأقداس وحتى عروج السماء من أرض جنين نبع العز والفخار وقربة الدم المنهمر بغزارة الكريم الصبور...
وكأن الخالق وهبك حق الدفاع عن هذا الشعب المصطفى لتوثقي وتترافعي أمام العالم أجمع وتسمعي من به صمم مرارة المعاناة وحجم الصمود....
لم تكتفي بذلك لا بل اردت أن تكون مرافعة جلستك الختامية ممهورة بالدم والغار، موصلة بهذه الدماء الزكية صرخة فلسطين حتى عنان السماء...
لقد قيل أن الله إذا أحب عبدا نادى من عالي سماه أن يا عبادي إنني احببت فلانا فأحبوه فيحبه كل عقل وقلب سوي سليم .. ما هذا الذي بينك وبين الله حتى بعثرتي كيد الكائدين ووحدتي كل فلسطين، وطار عطرك الفواح في ارجاء الدنيا باعثا الأمل والنور...
بكتك الرجال وكل النساء .. بكتك الدروب وكل القلوب.. فكنت الشقيقة والصديقة .. وكنت الابنة والحفيدة.. وفي كل بيت على هذا الثرى الطهور...
لقد فزتي وقرنتي القول بالفعل.. وكنت شاهدا وشهيد .. فطوبى وطيب .. وطوبى وطيب..

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة اغتيال قناصة الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين

فيديو: استشهاد الزميلة شيرين ابو عاقلة في مخيم جنين

شاهد ..ضاحي خلفان يسخر من استشهاد الاعلامية شيرين أبو عاقلة

من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

الأخبار الرئيسية

تحقيق للجيش الإسرائيلي يكشف بعض التفاصيل في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

photo_2022-05-11_16-06-44

ماذا طلبت واشنطن من السلطة و"إسرائيل" بشأن حادثة مقتل أبو عاقلة ؟

Screenshot_6

الاحتلال يقمع مسيرة منددة باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في بيت حنينا (صور وفيديو)

photo_2022-05-11_16-13-07

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

أول تعليق من واشنطن على اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

الاتصالات الفلسطينية