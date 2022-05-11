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هآرتس: هذا ما كشفه تحقيق الجيش الإسرائيلي في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

الأربعاء 11 مايو 2022 11:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: هذا ما كشفه تحقيق الجيش الإسرائيلي في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الأربعاء، تحقيقات الجيش الإسرائيلي في جريمة اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

 وقالت الصحيفة "شيرين أبو عاقلة كانت على بعد 150 مترا لحظة استهدافها وقد أطلقت وحدة دوفدوفان عشرات طلقات الرصاص

وأضافت "الرصاصة التي أصابت شيرين من عيار 5.56 ملم وأطلقت من بندقية طراز M16

وأكدت الصحيفة " بعض رصاصات جنود وحدة دوفدوفان الإسرائيلية أطلقت باتجاه الشمال حيث كانت توجد شيرين أبو عاقلة.

وبحسب موقع الصحيفة "التحقيق لم يجزم فيما إذا أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي، أو رصاص المسلحين.

#شيرين أبو عاقلة

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