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تونس: وقفة تنديد بجريمة اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة

الأربعاء 11 مايو 2022 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس: وقفة تنديد بجريمة اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة



تونس/سما/

- نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء، وقفة تنديد بالممارسات الإجرامية لجنود الاحتلال الإسرائيلي، التي أدت إلى استشهاد أيقونة الإعلام الفلسطيني الإعلامية شيرين أبو عاقلة، برصاص جنود الاحتلال.

وشارك في الوقفة وفد من سفارة دولة فلسطين لدى تونس، ورفعت خلالها أعلام فلسطين، وصور الشهيدة، مع هتافات منددة ومطالبة بالعقاب.

وعبرت النقابة في بيان صدر عنها، عن الفجيعة بتصفية الصحفية الفلسطينية أثناء تغطيتها للاجتياح الصهيوني لمخيم جنين، معتبرة اياها حلقة إضافية من سلسلة استهداف الإرهاب الصهيوني للصحفيين الشجعان في فلسطين من خلال استعمال أساليب إقصائية في إخراس الأصوات الحرة والشجاعة.

وأشادت بشجاعة الصحفية وأمثالها في تحدي التهديدات والقتل الصهيوني التي تبرز بوضوح حيوية جيل كامل في الصحافة الفلسطينية والعربية في مقاومة الاحتلال وآلاته الوحشية والجبانة، وانتصاره لقيم الحرية وتقرير المصير رغم كل الصعاب والتضحيات.

وحملت النقابة التونسية الكيان الصهيوني المسؤولية المباشرة في اغتيال أبو عاقلة بدم بارد، معتبرة محاولات العدو وأجهزته الإعلامية قلب الأحداث في استهدافها عملية اغتيال ثانية تستهدف كشف الحقيقة في الموضوع وتسعى إلى مصادرة حق الرأي العام العالمي في معرفة ملابسات القضية التي اعتبرتها نتيجة مباشرة لصمت المجتمع الدولي أمام الجرائم الصهيونية المتلاحقة في حق الصحافة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني وشيوع شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب لأقدم احتلال في تاريخ البشرية.

ودعا البيان الهياكل المهنية المحلية والاقليمية والعالمية إلى التنديد بهذه الجريمة النكراء ومساندة الزملاء في الأراضي الفلسطينية، ودعم صمودهم ضد آلة القتل الصهيونية وإدانة الجرائم المرتكبة في حقهم، ودعم جهودهم في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال والتشهير بها بكل الطرق والامكانيات، ومواصلة الضغط من أجل تسريع مقاضاة الكيان الصهيوني أمام محكمة الجنيات الدولية.

كما دعت الدولة التونسية إلى إبداء موقف واضح وصارم من جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وشدد نقيب الصحفيين التونسيين ياسين الجلاصي على أن هذه الوقفة لن تكون الأخيرة، وأنه سيجري التنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين لمتابعة تقديم الجناة للمحاكمة.

وخلال ندوة صحفية لتقديم مهرجان قرطاج للمونودراما، أبّن الفنان إكرام عزوز الشهيدة بكلمات مؤثرة شدد خلالها على محاسبة القتلة وعدم الإفلات من العقاب.

#تونس #شيرين أبو عاقلة

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