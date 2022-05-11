  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكشف عن هوية الشاب الذي أطلقت شرطة الاحتلال النار عليه في باب القطانين بالقدس

الأربعاء 11 مايو 2022 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن هوية الشاب الذي أطلقت شرطة الاحتلال النار عليه في باب القطانين بالقدس



القدس المحتلة/سما/

- أفاد المحامي خلدون نجم أن الشاب الذي أطلقت عليه شرطة الاحتلال النار في سوق القطانين بالقدس هو رامي سرور (24 عامًا) من بلدة نعلين غرب رام الله، مضيفًا أن حالته خطيرة جدًا، وهو يرقد في مستشفى هداسا عين كارم.

زأطلق جنود الاحتلال النار مساء اليوم الأربعاء، على شاب في منطقة باب القطانين بالبلدة القديمة في القدس. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم إطلاق النار على شاب فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس، بزعم محاولته طعن شرطي إسرائيلي، دون وقوع إصابات.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنّ الشاب المصاب في القدس لم يكن بحوزته سكين، وقد "صرخ الله أكبر وهجم على الجنود فأطلقوا النار عليه". 

وبدأت شرطة الاحتلال تنفيذ اعتقالات في البلدة القديمة، واعتدت على عدد من المتواجدين في باحات المسجد الأقصى، وأغلقت البوابات المؤدية إليه.

#الاحتلال #باب القطانين

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة اغتيال قناصة الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين

فيديو: استشهاد الزميلة شيرين ابو عاقلة في مخيم جنين

شاهد ..ضاحي خلفان يسخر من استشهاد الاعلامية شيرين أبو عاقلة

مصادر إسرائيلية تكشف سبب عزم بايدن زيارة القدس الشرقية دون مرافقة مسؤولين إسرائيليين

من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

شاهد: دبابة إسرائيلية تصطدم بالسياج الأمني على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

Screenshot_6

الاحتلال يقمع مسيرة منددة باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في بيت حنينا (صور وفيديو)

photo_2022-05-11_16-13-07

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

أول تعليق من واشنطن على اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

24e1a37ec1e1350cc89d4ae3f1d4efb1

بالفيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

photo_2022-05-11_14-46-17

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

الاتصالات الفلسطينية