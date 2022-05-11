الكشف عن هوية الشاب الذي أطلقت شرطة الاحتلال النار عليه في باب القطانين بالقدس

القدس المحتلة/سما/

- أفاد المحامي خلدون نجم أن الشاب الذي أطلقت عليه شرطة الاحتلال النار في سوق القطانين بالقدس هو رامي سرور (24 عامًا) من بلدة نعلين غرب رام الله، مضيفًا أن حالته خطيرة جدًا، وهو يرقد في مستشفى هداسا عين كارم.

زأطلق جنود الاحتلال النار مساء اليوم الأربعاء، على شاب في منطقة باب القطانين بالبلدة القديمة في القدس. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم إطلاق النار على شاب فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس، بزعم محاولته طعن شرطي إسرائيلي، دون وقوع إصابات.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنّ الشاب المصاب في القدس لم يكن بحوزته سكين، وقد "صرخ الله أكبر وهجم على الجنود فأطلقوا النار عليه".

وبدأت شرطة الاحتلال تنفيذ اعتقالات في البلدة القديمة، واعتدت على عدد من المتواجدين في باحات المسجد الأقصى، وأغلقت البوابات المؤدية إليه.