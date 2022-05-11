محمد عساف ينعي الصحفية شيرين أبو عاقلة

غزة/سما/

نعي الفنان محمد عساف الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة التي استشهدت صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عساف في تدوينة عبر "الفيسبوك"، "الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء، عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر وقوي، كل التعازي لعائلتها وللعائلة الصحفية ولكل الشعب الفلسطيني، طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات و الدموع، لكننا سنصل لا محالة".

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، وطيلة ربع قرن كانت أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.