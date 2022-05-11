  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

محمد عساف ينعي الصحفية شيرين أبو عاقلة

الأربعاء 11 مايو 2022 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد عساف ينعي الصحفية شيرين أبو عاقلة



غزة/سما/

نعي الفنان محمد عساف الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة التي استشهدت صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عساف في تدوينة عبر "الفيسبوك"، "الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء، عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر وقوي، كل التعازي لعائلتها وللعائلة الصحفية ولكل الشعب الفلسطيني، طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات و الدموع، لكننا سنصل لا محالة".

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، وطيلة ربع قرن كانت أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

#محمد عساف #شيرين أبو عاقلة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة اغتيال قناصة الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين

فيديو: استشهاد الزميلة شيرين ابو عاقلة في مخيم جنين

شاهد ..ضاحي خلفان يسخر من استشهاد الاعلامية شيرين أبو عاقلة

مصادر إسرائيلية تكشف سبب عزم بايدن زيارة القدس الشرقية دون مرافقة مسؤولين إسرائيليين

من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

شاهد: دبابة إسرائيلية تصطدم بالسياج الأمني على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

Screenshot_6

الاحتلال يقمع مسيرة منددة باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في بيت حنينا (صور وفيديو)

photo_2022-05-11_16-13-07

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

أول تعليق من واشنطن على اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

24e1a37ec1e1350cc89d4ae3f1d4efb1

بالفيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

photo_2022-05-11_14-46-17

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

الاتصالات الفلسطينية