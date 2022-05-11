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كم عدد مواليد غزة الجدد خلال شهر أبريل الماضي ؟

الأربعاء 11 مايو 2022 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
كم عدد مواليد غزة الجدد خلال شهر أبريل الماضي ؟



غزة/سما/

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني في غزة ، أن القطاع سجَّل خلال ابريل الماضي، 3123 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 219 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ " ألف و555" مولوداً بنسبة تقدر بـ 49.7%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 50.2 % بواقع ألف و568 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت "ألف و153 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 566 مولوداً.


 كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته547 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى ألف و441 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 416 مولوداً جديداً.

الوفيات

 وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 219 حالة وفاة خلال ابريل المُنصرم، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 123 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 56.1 %، مقابل 96 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 43.8 %.

#غزة

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