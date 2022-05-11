  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

شاهد: تظاهرات في الـ48 تنديدا باغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الأربعاء 11 مايو 2022 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: تظاهرات في الـ48 تنديدا باغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة



القدس المحتلة/سما/

 شهدت أراضي الـ48، مساء اليوم الأربعاء، جملة من الفعاليات والتظاهرات الاحتجاجية المنددة باستشهاد الصحفية شيرين ابو عاقلة بعد اغتيالها من قبل الاحتلال بدم بارد.

ونظّمت القوى الوطنية والسياسية في مدينة الناصرة، وقفة احتجاجية على ساحة العين وذلك ردا على اقتحام مخيم جنين واستهداف ابو عاقلة.

كما تم تنظيم وقفة حداد تخللها رفع الشموع وإنارة المشاعل حزنا وحدادا على فقدان شهيدة الكلمة، شيرين أبو عاقلة.

وهتف المحتجون، بشعارات مختلفة مثل: "ما منهاب ما منهاب اسرائيل دولة ارهاب"، و"الارهابي مين مين؟ اللي قتلوا شيرين"، و"القدس عاصمة فلسطين" وهتافات اخرى.

ودعا المشاركون بالوقفة الى انهاء الاحتلال وطرد جيشه من الاراضي الفلسطينية.

وعلى صعيد متصل، نظّمت وقفة احتجاجية اخرى في مدينة حيفا، في ساحة الاسير وتم خلالها اغلاق جادة "بن غوريون" في المدينة.

وحمل المحتجون، صور الشهيدة ابو عاقلة واعلام فلسطين.

وهتف المحتجون لجنين ومخيمها ولنصرة القدس والاقصى والصحفيين في مواجهة عدوان الاحتلال.

#شيرين أبو عاقلة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة اغتيال قناصة الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين

فيديو: استشهاد الزميلة شيرين ابو عاقلة في مخيم جنين

شاهد ..ضاحي خلفان يسخر من استشهاد الاعلامية شيرين أبو عاقلة

مصادر إسرائيلية تكشف سبب عزم بايدن زيارة القدس الشرقية دون مرافقة مسؤولين إسرائيليين

من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

شاهد: دبابة إسرائيلية تصطدم بالسياج الأمني على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

Screenshot_6

الاحتلال يقمع مسيرة منددة باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في بيت حنينا (صور وفيديو)

photo_2022-05-11_16-13-07

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

أول تعليق من واشنطن على اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

24e1a37ec1e1350cc89d4ae3f1d4efb1

بالفيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

photo_2022-05-11_14-46-17

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

الاتصالات الفلسطينية