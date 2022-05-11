شاهد: تظاهرات في الـ48 تنديدا باغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة

القدس المحتلة/سما/

شهدت أراضي الـ48، مساء اليوم الأربعاء، جملة من الفعاليات والتظاهرات الاحتجاجية المنددة باستشهاد الصحفية شيرين ابو عاقلة بعد اغتيالها من قبل الاحتلال بدم بارد.

ونظّمت القوى الوطنية والسياسية في مدينة الناصرة، وقفة احتجاجية على ساحة العين وذلك ردا على اقتحام مخيم جنين واستهداف ابو عاقلة.

كما تم تنظيم وقفة حداد تخللها رفع الشموع وإنارة المشاعل حزنا وحدادا على فقدان شهيدة الكلمة، شيرين أبو عاقلة.

وهتف المحتجون، بشعارات مختلفة مثل: "ما منهاب ما منهاب اسرائيل دولة ارهاب"، و"الارهابي مين مين؟ اللي قتلوا شيرين"، و"القدس عاصمة فلسطين" وهتافات اخرى.

ودعا المشاركون بالوقفة الى انهاء الاحتلال وطرد جيشه من الاراضي الفلسطينية.

وعلى صعيد متصل، نظّمت وقفة احتجاجية اخرى في مدينة حيفا، في ساحة الاسير وتم خلالها اغلاق جادة "بن غوريون" في المدينة.

وحمل المحتجون، صور الشهيدة ابو عاقلة واعلام فلسطين.

وهتف المحتجون لجنين ومخيمها ولنصرة القدس والاقصى والصحفيين في مواجهة عدوان الاحتلال.