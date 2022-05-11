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وزارة الثقافة العراقية تقر عددا من التدابير لمواجهة التطبيع مع "الكيان الصهيوني"

الأربعاء 11 مايو 2022 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الثقافة العراقية تقر عددا من التدابير لمواجهة التطبيع مع "الكيان الصهيوني"



بغداد/سما/

 أقرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الأربعاء، عددا من التدابير لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في هيئة الرأي بوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، ترأسه الوزير حسن ناظم، وتقرر خلال الاجتماع العمل على إقامة أسبوع ثقافي لدعم الشعب الفلسطيني، وعقد ندوات لدعم مشروع قانون مكافحة التطبيع المقدم إلى مجلس النواب، فضلا عن إقامة ندوات مستمرة لموظفي الوزارة لشرح أبعاد هذا المشروع، ودعوة المؤسسات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية المهمة، وتسمية دورة ترجمة تقيمها دار المأمون وإطلاق حملة على منصات الوزارة لمواجهة التطبيع، وإدراج جميع وسائل مكافحة التطبيع في أنشطة الوزارة وبرامجها.

كما تقرر في الاجتماع التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، من أجل مراجعة تسجيل المنظمات غير الحكومية، لا سيما تلك التي تعتمد (شعارات) رسمية وعناوين كبيرة من دون برامج عمل مهمة وواضحة، ومفاتحة الجهات الحكومية الأخرى بما فيها وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم حملة شعبية تتصدى لما تنشره مواقع يُشتبه بأنها إسرائيلية تنشر باللغة العربية.

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#العراق #بغداد #شيرين أبو عاقلة

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