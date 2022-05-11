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مصرع مواطنة وإصابة أخرى بحادث سير ذاتي في بيت لحم

الأربعاء 11 مايو 2022 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطنة وإصابة أخرى بحادث سير ذاتي في بيت لحم



بيت لحم/سما/

توفيت مواطنة (77 عاما) وأصيبت أخرى، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث سير ذاتي وقع بمدينة بيت لحم .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن حادث سير ذاتي وقع في الطريق بين مخيم الدهيشة وبلدة ارطاس جنوب مدينة بيت لحم، وإن خبراء الحوادث والإسعاف والدفاع المدني تحركوا إلى المكان وتبين أن الحادث وقع نتيجة انقلاب مركبة بداخلها سيدتان حيث تم نقلهما لمستشفى الحسين الحكومي بمدينة بيت جالا، وأعلن الأطباء وفاة إحداهما لاحقا.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

#بيت لحم #حادث سير

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