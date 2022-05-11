قرار "إسرائيلي" بإلزام النيابة العسكرية بإبداء أسباب رفضها الإفراج عن الأسير خليل العواودة

القدس المحتلة/سما/

قررت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، إلزام النيابة العسكرية "الإسرائيلية" بإبداء الأسباب لرفضها الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ 70 على التوالي خليل عواودة.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى في تصريح صحفي تابعته"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر إلزام النيابة العسكرية بإبداء الأسباب لرفضها الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ 70 على التوالي خليل عواودة رغم خطورة وضعه الصحي".





ونقلت إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"ـ ، مساء أمس الثلاثاء، الأسير المضرب عن الطعام لليوم ٦٩ على التوالي خليل عواودة إلى مستشفى "ٱساف هروفيه" مُجدداُ نظراً لخطورة وضعه الصحي.

ويعاني عواودة من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، وتقيؤ بشكل مستمر، وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 20 كغم.

يذكر أن المعتقل عواودة (40 عامًا) من سكان الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ70على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".