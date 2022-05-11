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وقفة أمام منزل الشهيدة أبو عاقلة في بيت حنينا تنديدا باغتيالها

الأربعاء 11 مايو 2022 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة أمام منزل الشهيدة أبو عاقلة في بيت حنينا تنديدا باغتيالها



القدس المحتلة/سما/

شارك عشرات المواطنين بوقفة أمام منزل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، تنديدا باستـهدافها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم أثناء قيامها بواجبها المهني، في مدينة جنين.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني وصور الشهيدة، ونددوا باستهدافها برصاصة احتلالية أردتها شهيدة في جريمة كاملة الأركان.

وكانت شرطة الاحتلال، داهمت، منزل عائلة الشهيدة أبو عاقلة، وحاولت فرض شروط على العائلة التي سارعت الى طرد جنود الاحتلال من منزلها.

ومنذ ساعات الصباح الباكر توافد الصحفيون والنشطاء والحقوقيون والشخصيات الوطنية على منزل عائلتها.

#شيرين أبو عاقلة

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