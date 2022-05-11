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لبنان تدين جريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

الأربعاء 11 مايو 2022 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان تدين جريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة



بيروت/سما/

- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة جريمة القتل التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، في منطقة جنين المحتلة أثناء قيامها بعملها، وكذلك التعدي على الصحافي علي السمودي، منتج في القناة نفسها، وإصابته بجروح.

 وأكدت الخارجية اللبنانية في بيان لها اليوم الاربعاء، تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي، معتبرة أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتكررة انتهاك للقانون الدولي الإنساني وخرق لحرية الإعلام والصحافة، والحق في التعبير عن الرأي، والحق في الوصول إلى المعلومات.

ودعت إلى إجراء التحقيقات اللازمة لمحاسبة قوات الاحتلال واتخاذ كل الإجراءات التي تحول دون استمرار ارتكاب جرائم كهذه.

#لبنان #شيرين أبو عاقلة

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