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جبهة التحرير الوطني الجزائرية: "إسرائيل" تواصل إجرامها بحق الفلسطينيين دون رادع

الأربعاء 11 مايو 2022 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبهة التحرير الوطني الجزائرية: "إسرائيل" تواصل إجرامها بحق الفلسطينيين دون رادع



الجزائر/سما/

- قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية أبو الفضل بعجي، إن اغتيال الصحفيين وهم يمارسون عملهم، عمل تحرمه القوانين الدولية، إلا الكيان الصهيوني الذي يواصل إجرامه بحق الفلسطينيين دون رادع.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، "تلقينا نبأ اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة من طرف الاحتلال الصهيوني في عملية جبانة يراد منها اسكات صوت الحق الذي طالما صدحت به".

و أدانت حركة البناء الوطني الجزائرية جريمة الاغتيال الشنيعة التي أقدم عليها الاحتلال الصهيوني، وأدت إلى اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بمدينة جنين بالضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إن هذه الجريمة النكراء التي تعتبر تعديا سافرا على القوانين والأعراف الدولية ولأبسط قواعد حقوق الإنسان، التي تنص على وجوب حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والعالم أجمع يحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأضافت أن هذه الجريمة تندرج في إطار مسلسل الاستهداف المتعمد للصحفيين والإعلاميين العاملين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف قمع وتقويض قدرة وسائل الإعلام على إيصال جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ونقل حقيقة الاحتلال الهمجي للرأي العام الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك السريع، وبالخصوص مجلس الأمن، من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الغاصب بشكل مستمر بحق العاملين في الصحافة، ومنعه من ‏التعرض للإعلاميين والاعتداء عليهم، فضلا عن حماية أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوانه الهمجي.

#الجزائر

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