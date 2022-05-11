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"المحامين العرب": جريمة اغتيال أبو عاقلة تعكس توجه الاحتلال بتصفية كل من يفضح أعماله الدموية

الأربعاء 11 مايو 2022 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المحامين العرب": جريمة اغتيال أبو عاقلة تعكس توجه الاحتلال بتصفية كل من يفضح أعماله الدموية



القاهرة/سما/

 أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، بأشد العبارات اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإصابة زميلها علي السمودي خلال تأدية واجبهما المهني بتغطية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال بنعيسى في بيان، اليوم الأربعاء، إن الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الصحفية الفلسطينية بالرصاص الحي تعكس توجهه بتصفية كل من يفضح أعماله الدموية اليومية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا، المجتمع الدولي إلى التحرك بكل آلياته لاتخاذ عقوبات عاجلة وصارمة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمة مجرمي الحرب المسؤولين عن قتل الفلسطينيين العزل.

وأكد الأمين العام، أن هذه الجريمة لن تضعف عزيمة الصحفيين المناضلين الأحرار عن القيام بواجبهم للكشف عن الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني المؤمن بقضيته العادلة، مهيبا بالمنظمات الحقوقية في العالم بالتنديد بهذا الفعل الجرمي المشين الذي أودى بحياة المناضلة أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ان الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب وهي تستحضر شخصية الصحفية شيرين أبو عاقلة التي ناضلت لأكثر من ربع قرن من حياتها لأجل قضية فلسطين العادلة، إلى أن استشهدت في ساحة النضال وهي تؤدي واجبها الوطني الفلسطيني والإنساني.
وأعرب بنعيسى عن تضامن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب مع الأسرة الصحفية الفلسطينية والعربية في مصابها، وعن خالص تعازيها ومواساتها الصادقة للشعب الفلسطيني وقادته وأسرة الصحفية أبو عاقلة.

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#المحامين العرب #شيرين أبو عاقلة

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