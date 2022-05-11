"الصحفيين البحرينية" تدين جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

المنامة/سما/

أدانت جمعية الصحفيين البحرينية، اليوم الأربعاء، جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي السمودي بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين.

واستنكرت "الصحفيين البحرينية" في بيان صدر عنها استهداف المراسلين الميدانيين والصحفيين، وأرسلت تعازيها الحارة للمجتمع الصحفي.

وقالت الجمعية، إن المراسلين والصحفيين يجب أن يكونوا محميين بموجب جميع القوانين والأعراف، ولا بد من احترام قدسية رسالتهم التي يؤدونها بتفانٍ وإخلاص، مؤكدة ضرورة أن تتاح لهم ظروف العمل في أمان، لأداء واجبهم المهني، ودعم حقهم في حرية التعبير، وأداء رسالتهم في إيصال الحقيقة للناس.