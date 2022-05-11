  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يهاتف والد الشهيد الفتى ثائر اليازوري

الأربعاء 11 مايو 2022 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف والد الشهيد الفتى ثائر اليازوري



رام الله/سما/

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، المواطن خليل مصلط- اليازوري، والد الشهيد الفتى ثائر خليل مصلط "اليازوري" (16 عاما)، معزيا باستشهاد نجله.

وأعرب ، خلال الاتصال الهاتفي، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بدوره، شكر والد الشهيد، سيادة الرئيس على الاتصال.

يذكر أن الفتى اليازوري أصيب برصاصة في القلب بشكل مباشر أطلقها عليه جنود الاحتلال عند جبل الطويل بمدينة البيرة، ما أدى لاستشهاده.

#الرئيس عباس #ثائر اليازوري

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة اغتيال قناصة الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين

فيديو: استشهاد الزميلة شيرين ابو عاقلة في مخيم جنين

شاهد ..ضاحي خلفان يسخر من استشهاد الاعلامية شيرين أبو عاقلة

مصادر إسرائيلية تكشف سبب عزم بايدن زيارة القدس الشرقية دون مرافقة مسؤولين إسرائيليين

من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

انتقادات إسرائيلية لإقرار "مشروع القانون" في مواجهة العمليات

شاهد: دبابة إسرائيلية تصطدم بالسياج الأمني على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

أول تعليق من واشنطن على اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

24e1a37ec1e1350cc89d4ae3f1d4efb1

بالفيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

photo_2022-05-11_14-46-17

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

24e1a37ec1e1350cc89d4ae3f1d4efb1

بالفيديو: "بتسليم" يكذب الرواية الإسرائيلية بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة

8thLm

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

الاتصالات الفلسطينية