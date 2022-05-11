الرئيس يهاتف والد الشهيد الفتى ثائر اليازوري

رام الله/سما/

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، المواطن خليل مصلط- اليازوري، والد الشهيد الفتى ثائر خليل مصلط "اليازوري" (16 عاما)، معزيا باستشهاد نجله.

وأعرب ، خلال الاتصال الهاتفي، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بدوره، شكر والد الشهيد، سيادة الرئيس على الاتصال.

يذكر أن الفتى اليازوري أصيب برصاصة في القلب بشكل مباشر أطلقها عليه جنود الاحتلال عند جبل الطويل بمدينة البيرة، ما أدى لاستشهاده.