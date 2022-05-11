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الاحتلال يخطر بوقف العمل في 19 مسكنا ومنشأة جنوب الخليل

الأربعاء 11 مايو 2022 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بوقف العمل في 19 مسكنا ومنشأة جنوب الخليل



الخليل/سما/

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بوقف العمل والبناء في 19 مسكنا ومنشأة زراعية وخدماتية شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور لـ"وفا"، ان قوات الاحتلال اقتحمت تجمع أم قصة ومنطقة البادية شرق بلدة يطا، وأخطرت بوقف العمل والبناء في ستة مساكن و13 منشأة زراعية وخدماتية (حظائر للأغنام، وبركسات زراعية، وغيرها)، تعود ملكيتها للمواطنين محمد حماد الاتيمين، وسلامة علي الاتيمين، ومحمد ابراهيم الاتيمين، وعبد الرحمن الطعيمات، وقاسم الطعيمات، وعطا الله الطعيمات.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت في وقت سابق من اليوم عملية هدم واسعة في مسافر يطا، طالت 20 منشأة، ما بين مساكن وبركسات زراعية وخيام وحظائر للماشية تعود للمواطنين في قرية التوانة والفخيت والمركز.

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#الاحتلال #الخليل

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