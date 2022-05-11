  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين لدى قمع وقفة في بيت حنينا تنديدا باغتيال أبو عاقلة

الأربعاء 11 مايو 2022 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين لدى قمع وقفة في بيت حنينا تنديدا باغتيال أبو عاقلة



القدس المحتلة/سما/

- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين عقب الاعتداء عليهم، وذلك عند قمعها وقفة في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، تنديدا باستهداف الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة.

وأفادت مراسلتنا بأن عناصر شرطة الاحتلال اعتدت على المشاركين بالوقفة، واعتقلت ثلاثة منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وصور الشهيدة أبو عاقلة، ورددوا الهتّافات المنددة باستهدافها أثناء تغطيتها الأحداث فجرا في مخيم جنين.

واستنفرت قوات الاحتلال عناصرها في محيط المنزل، واعتدت على المتواجدين وقمعتهم بالضرب والهراوات وقنابل الغاز؛ ما أدى لتسجيل عدّة إصابات.

ـــــ

#الاحتلال #اعتقال #شيرين ابو عاقلة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: لحظة اغتيال قناصة الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين

فيديو: استشهاد الزميلة شيرين ابو عاقلة في مخيم جنين

شاهد ..ضاحي خلفان يسخر من استشهاد الاعلامية شيرين أبو عاقلة

مصادر إسرائيلية تكشف سبب عزم بايدن زيارة القدس الشرقية دون مرافقة مسؤولين إسرائيليين

من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

انتقادات إسرائيلية لإقرار "مشروع القانون" في مواجهة العمليات

شاهد: دبابة إسرائيلية تصطدم بالسياج الأمني على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

أول تعليق من واشنطن على اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

24e1a37ec1e1350cc89d4ae3f1d4efb1

بالفيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

photo_2022-05-11_14-46-17

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

24e1a37ec1e1350cc89d4ae3f1d4efb1

بالفيديو: "بتسليم" يكذب الرواية الإسرائيلية بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة

8thLm

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

الاتصالات الفلسطينية