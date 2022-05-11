الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين لدى قمع وقفة في بيت حنينا تنديدا باغتيال أبو عاقلة

القدس المحتلة/سما/

- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين عقب الاعتداء عليهم، وذلك عند قمعها وقفة في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، تنديدا باستهداف الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة.

وأفادت مراسلتنا بأن عناصر شرطة الاحتلال اعتدت على المشاركين بالوقفة، واعتقلت ثلاثة منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وصور الشهيدة أبو عاقلة، ورددوا الهتّافات المنددة باستهدافها أثناء تغطيتها الأحداث فجرا في مخيم جنين.

واستنفرت قوات الاحتلال عناصرها في محيط المنزل، واعتدت على المتواجدين وقمعتهم بالضرب والهراوات وقنابل الغاز؛ ما أدى لتسجيل عدّة إصابات.

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