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كتيبة جنين تصدر بياناً توضيحياً بشأن ما حدث صباح اليوم في المخيم

الأربعاء 11 مايو 2022 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبة جنين تصدر بياناً توضيحياً بشأن ما حدث صباح اليوم في المخيم



جنين/سما/

أصدرت كتيبة جنين ظهر اليوم الاربعاء 11/5/2022 ، بياناً بشأن ما حدث صباح اليوم في  جنين ، حيث أوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بقوات كبيرة من الاَليات العسكرية ومئات الجنود والقوات الخاصة، وحاصرت منازل بعض المجاهدين والتي كان من بينها منزل الشهيد البطل عبد الله الحصري في محاولة فاشلة لاعتقال أشقائه الأبطال أو اغتيالهم.

وقالت خلال بيان لها "بفضل الله تعالى ومن ثم بسالة مقاتلينا في سرايا القدس كتيبة جنين - حزام النار، تمكن مجاهدونا من كشف القوات الصهيونية والتصدي لها بكل بسالة وبطولة، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في أزقة المخيم الداخلية، وتم استهدافهم بشكل مباشر بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة، وإفشال مخططهم الإجرامي في اعتقال أو اغتيال المجاهدين" .

 

وأكدت كتيبة جنين "أنه وبعد الفشل الذريع لقوات الاحتلال من الوصول لأهدافه في اعتقال المقاومين، تعمَّد الانتقام من الطواقم الصحفية الفلسطينية، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة وإصابة زميلها الصحفي علي السمودي، والذين لطالما عملوا على كشف جرائم الاحتلال، وفضح وجهه البشع، والتصدي لتضليله المتعمد محاولة لتغييب الحقيقة".

ونعت كتيبة جنين – حزام النار، الشهيدة البطلة الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، والتي ارتقت برصاص قناصة قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مخيم جنين الباسل فجر اليوم.

وجددت تأكيدها" كنا وسنبقى الدرع الحامي لأبناء شعبنا ومخيمنا البطل، وان دماء الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة لن تذهب هدراً ولن نسمح ببقاء الاحتلال استباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا دون مقاومة وتدفيعه ثمن جرائمه البشعة".

#كتيبة جنين

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