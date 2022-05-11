كتلة الشهيد ياسر عرفات تفوز بانتخابات اتحاد طلبة جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم

بيت لحم/سما/

فازت كتلة الشهيد ياسر عرفات الذراع الطلابي لحركة الشبيبة الطلابية، اليوم الأربعاء، في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة فلسطين الأهلية بمدينة بيت لحم.

وأشارت لجنة انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة فلسطين الأهلية، إلى أن كتلة الشهيد ياسر عرفات حصلت على 21 مقعدا، وكتلة صوت الطلبة الذراع الطلابي لجبهة العمل الطلابي التقدمية على 12 مقاعدا.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات فايز ابو عمرية، أن نسبة التصويت بلغت 65%، فيما بلغ عدد المقترعين 1441 من أصل 2192 طالبا وطالبة يحق لهم الاقتراع، وأن الأوراق اللاغية 46، والبيضاء 8، حيث تنافست كتلتان فقط على مقاعد المجلس.