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فيديو: اصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس

الأربعاء 11 مايو 2022 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: اصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس



القدس المحتلة/سما/

أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أثناء تواجده قرب باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب باب القطانين، بالبلدة القديمة في القدس.

وتزامناً مع ذلك، استنفرت قوات الاحتلال ونشرت عناصرها بشكلٍ مكثّف داخل البلدة القديمة، وأغلقت أبوابها، كما أغلقت أبواب المسجد الأقصى ومنعت الأهالي من الحركة.

وأفادت اذاعة جيش الاحتلال بأن الشرطة فتحت النار على شاب فلسطيني وقامت بتحييده أثناء محاولته تنفيذ عملية طعن في شارع السلطان سليمان بالبلدة القديمة بالقدس.
 
وادعت أنه لم تقع إصابات بين صفوف قوات الشرطة.

من جانبها قالت القناة 13 العبرية:

 "الشاب المصاب في باب القطانين بالقدس لم يكن بحوزته سكين، وصرخ الله أكبر وهاجم الجنود فأطلقوا النار عليه".

#عملية طعن #القدس #باب القطانين

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