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وقفة في بيت لحم استنكارا لإعدام الصحفية أبو عاقلة

الأربعاء 11 مايو 2022 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في بيت لحم استنكارا لإعدام الصحفية أبو عاقلة



بيت لحم/سما/

نظمت نقابة الصحفيين في بيت لحم، والمكتب الحركي للصحفيين، وقفة أمام كنيسة المهد، استنكارا لإعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" محمد اللحام، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إسكات صوت الحقيقة باستهداف الصحفيين الفلسطينيين، لإرهابهم وايقافهم عن نقل رسالة شعبنا إلى العالم.

وحمّل اللحام الاحتلال مسؤولية ما جرى مع الزميلين الصحفيين شيرين أبو عاقلة وعلي السمودي اللذين أطلق الاحتلال عليهما النار بشكل مباشر.

بدوره، قال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانينا، إن استهداف الصحفيين جريمة يندى لها الجبين، مؤكدا أن الحزن خيم على كل البيوت الفلسطينية باستشهاد أبو عاقلة التي تعتبر أيقونة للإعلام الفلسطيني.

من ناحيته، قال رئيس المكتب الحركي للصحفيين في بيت لحم علاء الدين العبد، إن استهداف الزميلة أبو عاقلة كان مقصودا ومتعمدا بجريمة مكتملة الأركان، خاصة أنها والزملاء الذين تواجدوا في الميدان كانوا يلبسون الزي الصحفي، مطالبا المؤسسات الدولية بضرورة توفير الحماية للصحفي خلال عمله الميداني.

من جهتها، قالت ممثلة عن التجمع النسوي ببيت لحم سهير فراج، إن المرأة الفلسطينية أثبتت وجودها في مختلف المجالات، والشهيدة شيرين أبو عاقلة استطاعت كسر القالب النمطي الذي يتم وضع المرأة فيه، فكانت شجاعة ومقدامة ومهنية وموضوعية، وأوصلت صوت الشعب الفلسطيني للعالم بأسره.

#بيت لحم #شيرين أبو عاقلة

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