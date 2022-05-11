الغانم: اغتيال أبو عاقلة "شاهد جديد على زيف كل ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي"

الكويت/سما/

- اعتبر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة "شاهدا جديدا على زيف كل ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الغانم في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، ان هذه الجريمة "شاهد على ضعف وذُلة الكيان الصهيوني وورطته عندما يخاف الكلمة الصادقة ويخشى الحقيقة الفاضحة، لكن عزاءنا الوحيد ان ألف شيرين أخرى ستظهر حتما، شاخصة بحقيقة الأرض في وجه الاحتلال الذليل".

وقال إن "بنت القدس، هكذا كانت تُسمي نفسها، قُتلت وهي تؤدي عملها الصحفي، وهل أداء العمل يعتبر إرهاباً؟ وهل كانت تحمل السلاح؟ إن قتل شيرين برصاص قوات الاحتلال، شاهد جديد على زيف كل ادعاءات الاحتلال".