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"حقوق الإنسان العربية" تدين جريمة الاحتلال باغتيال الصحفية أبو عاقلة

الأربعاء 11 مايو 2022 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حقوق الإنسان العربية" تدين جريمة الاحتلال باغتيال الصحفية أبو عاقلة



القاهرة/سما/

أدانت لجنة حقوق الإنسان العربية، بأشد العبارات، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، القوى القائمة بالاحتلال، اليوم الأربعاء، باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالرصاص، في مخيم جنين بالأرض الفلسطينية المحتلة.

واستنكرت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إمعان قوات الاحتلال في جرائمها النكراء ضد الصحفيين وكافة العاملين في قطاع الإعلام ومواصلة انتهاجها سياسات عدوانية دون مراعات للمبادئ الإنسانية أو احترام لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في المعلومة وضمان سلامة الصحافيين وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء قيامهم بمهامهم بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت، أمام هذا الخرق الواضح لكافة المعايير الدولية، ضرورة اضطلاع "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المستمرة للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل" لمهامها في القيام بتحقيق فوري وشامل في هذه الجريمة بما يخلُص إلى محاسبة مرتكبيها.

وأعرب رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان وأعضاؤها عن خالص تعازيهم وأصدق مشاعر مواساتهم لعائلة الفقيدة، ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني وللأسرة الإعلامية العربية والإنسانية في هذا المصاب الجلل، سائلين الله تعالى أن يتغمد فقيدة الإعلام العربي بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمُن على الصحفي علي السمودي بالشفاء العاجل.

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