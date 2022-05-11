الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق شامل ومستقل وتقديم المسؤولين عن مقتل أبو عاقلة للعدالة

بروكسل/سما/

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة مقتل الصحافية الفلسطينية-الأميركية، في قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء.

وأعرب الاتحاد في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسمه بيتيو ستانو، عن تعازيه لعائلتها وأصدقائها وزملائها، مشيرا إلى إصابة الصحفي علي السمودي بجروح.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، من الضروري أن يوضح تحقيق شامل ومستقل جميع ملابسات هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وأن يتم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأضاف، من غير المقبول استهداف الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، ويجب ضمان السلامة والحماية للصحفيين الذين يغطون حالات النزاع في جميع الأوقات.

وأعرب عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الصحفيين، وقال: إنه سيواصل دعم عملهم الأساسي، لا سيما أثناء تغطية النزاعات.

واختتم البيان بالقول، "بعد أيام قليلة من اليوم العالمي لحرية الصحافة، يتذكر الاتحاد الأوروبي الدور الحاسم الذي لعبه الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام ووسائل الإعلام الحرة والمستقلة".

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