فصائل المقاومة بغزة تعقب على جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

غزة/سما/

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة اليوم الأربعاء، بشدة جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة مراسة قناة الجزيرة الفضائية التي قتلت بدم بارد على يد قوات الاحتلال خلال تغطيتها للتوغل الصهيوني لمخيم جنين.

وقالت الفصائل في بيان صحفي : "جريمة الإعدام النكراء للصحفية شيرين تأتي في إطار مساعي الاحتلال الخبيثة لتغييب الحق، وهي محاولة خائبة للتشويش على الصورة الحقيقية للإحتلال الذي يمارس أبشع جرائم بحق شعبنا ومقدساتنا".

وأضافت: "كل التحية إلى الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية التي تعمل ليل نهار لفضح جرائم الإحتلال وكشف زيف روايته وإظهار حقيقة بطشه وتغوله بحق شعبنا وأرضنا".



وأكدت على أن جريمة الاغتيال هذه تستوجب على قناة الجزيرة الفضائية حظر استضافة الشخصيات الصهيونية على شاشتها وهو الذي يقتل مراسليها وطواقمها الإعلامية ويطلق عليهم النار ويستهدفهم بشكل مباشر.

وطالبت الجهات الدولية المختصة والمعنية بحماية الصحفيين بالقيام بمسؤولياتها تجاه الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية في فلسطين التي تعرضت لأوسع جريمة استهداف بشكل مباشر سواء على مستوى الأفراد والكوادر الصحفية أو المكاتب الإعلامية والفضائيات.