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آلية السفر عبر معبر رفح غداُ الخميس

الأربعاء 11 مايو 2022 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداُ الخميس



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري لـ يوم غدٍ الخميس.

وقالت "الهيئة" في بيان لها، إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلات: التاسعة والعاشرة، والمرجعون اليوم، من كشف المسافرين رقم (2022/20)

وبينت أن السفر سيشمل الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/18)

 

ودعت المسافرين إلى التوجه للصالة الخارجية للمعبر في تمام الساعة 8:00 صباحا.

وشددت "الهيئة"، على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كشف المسافرين رقم 2022/20 اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية رقم 2022/18 اضغط هنا

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