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فيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

الأربعاء 11 مايو 2022 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة



بعد إصابته، تحدث الصحفي علي السمودي عن تفاصيل إطلاق النار عليه وعلى الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت جراء رصاصة في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين.


وقال الصحفي علي السمودي: "نحنا كنا داخلين نصور عمليات الجيش الإسرائيلي، فجأة أطلقوا النار علينا، لم يطلبوا منا أن نخرج، ولم يطلبوا من التوقف..أطلقوا النار علينا..الرصاصة الأولى أصابتني، والرصاصة الثانية أصابت شيرين، وقتلوها بدم بارد لإن هم قتلة..بس متخصصين يقتل اإنسان الفلسطيني".

ومن جهتها، كشفت الصحفية شذا حنايشة، التي تواجدت مع شيرين أبو عاقلة، عن تعرضهم لوابل من الرصاص، وأنهم كانوا في منطقة واضحة للجنود وجميع الزملاء كانوا يرتدون الزي الصحفي، لافتة إلى أنهم تأكدوا من أنه كان هناك استهداف لهم كصحفيين.

وأشارت إلى أن شيرين كانت تضع الخوذة، لذا من قتلها كان يقصد ذلك، مضيفة أن ما تعرضت له شيرين عملية اغتيال.

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