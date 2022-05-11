مصر تصدر بيانا بعد استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة

القاهرة/سما/

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا عبرت فيه عن "إدانتها بأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية والمراسلة في قناة الجزيرة المرحومة شيرين أبو عاقلة".



وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن تلك "الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تعد انتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعديا سافرا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير"، مطالبا بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة.

واستكمل البيان: "تتقدم وزارة الخارجية بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيدة ولكافة الأشقاء الفلسطينيين في هذا المصاب الجلل، مؤكدة على أن فقدان الصحافة لإعلامية وطنية كبيرة، مع الإعراب عن التمنيات بالشفاء العاجل للصحفي علي السمودي".