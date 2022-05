بالفيديو: "بتسليم" يكذب الرواية الإسرائيلية بشأن الجهة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة

قال مركز “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي، إن تحقيقا أجراه، أظهر تناقضا بين رواية الجيش الإسرائيلي، وبين ما حدث بالفعل، في حادثة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين للاجئين، شمالي الضفة الغربية.



وقال “بتسيلم” في سلسلة تغريدات على تويتر إنه “ينشر موادا تكشف زيف مزاعم الحكومة الإسرائيلية حول القتل”.



وأضاف: “نُظهر أنه كان من المستحيل أن يقتل المسلح الفلسطيني الذي شوهد في الفيديو، شيرين (أبو عاقلة)”.

This morning, B’Tselem’s field researcher in Jenin documented the exact locations in which the Palestinian gunman depicted in a video distributed by the Israeli army, fired, as well as the exact location in which Journalist Shireen Abu Akleh was killed. pic.twitter.com/6VbEJJuF7z