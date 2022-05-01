صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

وجه الإعلاميان أحمد منصور وخديجة بن قنة، مطالبة لقناتهم، بعد ساعات قليلة من استشهاد مراسلة القناة، شيرين أبو عاقلة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في جنين.

وطالب الصحفيان، قناة الجزيرة، بمقاطعة الضيوف الإسرائيليين على الشاشة، ومحاكمة المجرمين.

استشهدت مراسلة قناة الجزيرة الزميلة "شيرين أبو عاقلة"، صباح اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين الذي تعرض لعملية اقتحام كبيرة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد أبو عاقلة بعد وقت قصير من إصابته الحرجة بعد أن تعرضت لرصاصة حي في الرأس.

وكانت الزميلة أبو عاقلة تقوم بتغطية الأحداث في المخيم برفقة الصحفي علي سمودي الذي أصيب هو الآخر بجروح متوسطة بعد إصابته بطلق ناري في الظهر، ووصفت حالته بالمستقرة.





