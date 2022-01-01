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اشتية يطالب أوروبا بالضغط على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا

الأربعاء 11 مايو 2022 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب أوروبا بالضغط على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا



رام الله/سما/

- طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، البرلمان والاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف كافة الإجراءات الأحادية والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، بالإضافة إلى وقف كافة محاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة زمانيا ومكانيا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في مقر البرلمان بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.

وأطلع اشتية ميتسولا على تطورات الأوضاع في فلسطين وانتهاكات الاحتلال، قائلا: "إسرائيل تتعامل كأنها دولة فوق القانون وتنتهج سياسة إطلاق النار من أجل القتل تجاه أبناء شعبنا، وآخر ما شهدناه اليوم اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة والطفل ثائر اليازوري".

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تسريع الإفراج عن أموال المساعدات الأوروبية لفلسطين، والضغط على إسرائيل للقبول بتدقيق ايراداتنا والخصومات من أموال المقاصة من قبل طرف دولي، بهدف وقف كافة أشكال القرصنة من أموالنا والاقتطاعات غير الشرعية.

وجدد اشتية مطالبته بضرورة وجود ضغط أوروبي جاد على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس كباقي الأراضي الفلسطينية وفق ما عمل به سابقا.

ودعا اشتية رئيسة البرلمان ولجنة حقوق الإنسان لزيارة فلسطين ومشاهدة الأوضاع على أرض الواقع.

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