الرجوب يستنكر إعدام قوات الاحتلال للاعب ثائر اليازوري

رام الله/سما/

استنكر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، باسمه واسم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وأسرة كرة القدم الفلسطينية، إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للاعب ثائر خليل مصلط- اليازوري (16 عاما).

وكان الشهيد اليازوري قد أصيب اليوم الأربعاء، برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليها جنود الاحتلال في جبل الطويل بمدينة البيرة.

وقال الرجوب إن جريمة إعدام اللاعب اليازوري بدم بارد، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل بحق الرياضيين والرياضة الفلسطينية، وبطريقة سافرة مخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية والرياضية.

وأضاف: "إن إعدام جيش الإسرائيلي للاعب الشاب تشكل جريمة لا يمكن للمؤسسة الرياضية الدولية السكوت عنها وإغفالها، وإنما يجب أن يكون هناك تحرك من أجل حماية عناصر اللعبة في فلسطين من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم".

وأكد أن اتحاد كرة القدم وجّه رسائل عاجلة إلى كافة الاتحادات الدولية والقارية واللجان المعنية، يطالب فيها بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الرياضيين في فلسطين.

وتوجه الرجوب بخالص العزاء لذوي الشهيد وعائلته سائلا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.