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الأزهر يدين اغتيال الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة

الأربعاء 11 مايو 2022 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يدين اغتيال الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة



القاهرة/سما/

 أدان الأزهر الشريف، اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، بالرصاص الحي صباح اليوم الأربعاء، في أثناء قيامها بعملها ومهمتها في نقل جرائمه في مدينة جنين.

وأكد الأزهر في بيان له، أن هذه الجريمة بحق الصحافة والصحفيين تبرهن بقوة أمام العالم بشاعة هذا الاحتلال الغاشم وما يقوم به من إرهاب وجرائم حتى بحق صحفية لم تحمل سلاحا ولم تقتل ولم تضرب، ولم تكن جريمتها إلا أنها فلسطينية وصحفية تنقل الصورة والحدث، وتوصل صوت المظلومين والمضطهدين في أرضها إلى العالم، وبسبب هذا تواجه الخوف والموت طَوال الوقت.

ونعى الأزهر الشريف الصحفية الشهيدة التي كانت صوتا مسموعًا للحقيقة، متقدما بالتعازي إلى الشعب الفلسطيني وإلى أسرتها وزملائها.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية أن تضطلع بدورها في التحقيق في هذه الجريمة التي تُرتكب في حق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية ومحاكمة القتلة، والعمل الجاد على وقف إرهاب الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات طمسه للحقائق بقتل واستهداف الصحفيين والإعلاميين.

#الازهر الشريف #شيرين أبو عاقلة

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