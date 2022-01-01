الاحتلال يعتقل شابا ومستوطنون يعتدون على أهالي تل الرميدة بالخليل

الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فيما اعتدى مستوطنون على الأهالي وقطعوا أسلاكا شائكة في حي تل الرميدة بالخليل.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل اليوم الأربعاء، الشاب جواد ثابت أبو عيشة (45 عاما).

وقال إن عددا من مستوطني "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وسط الخليل، اعتدوا بحماية جنود الاحتلال على الأهالي وشتموهم، وهذا هو الاعتداء الثاني خلال يومين.

وقطع المستوطنون أسلاكا شائكة في محيط معمل حديد ونحاس جرى إغلاقه منذ 22 عاما تقريبا، بسبب فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا على أهالي المنطقة، وعدم السماح لهم بالعبور سوى مشي على الأقدام من خلال بوابات التفتيش.