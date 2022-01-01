اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين اغتيال الاحتلال للإعلامية شيرين أبو عاقلة

رام الله/سما/

أدان اتحاد الإذاعات الإسلامية اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلية، الإعلامية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، بالقرب من مخيم جنين، وإصابة الصحفي علي السمودي منتج قناة الجزيرة.

وأشار في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن قتل أبو عاقلة وإصابة السمودي "جريمة شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني والدولي، وتعدٍّ سافر على حرية الإعلام والتعبير وحق الشعوب في الحصول على المعلومات".

ودعا الاتحاد إلى التحرك العاجل لمنع سلطات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الانتهاك لحرية التعبير والمعلومات، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف العنف ضد الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام، وضرورة حمايتهم.

وطالب البيان بمساءلة الاحتلال على هذه الجريمة المروعة، وتقديم الضالعين فيها للعدالة الدولية، حيث إن التصعيد والإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين، واستئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقدم الاتحاد تعازيه لعائلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية، وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنياً الشفاء للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الش