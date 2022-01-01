البرلمان العربي: اغتيال أبو عاقلة استمرار للجرائم البشعة والانتهاكات الممنهجة للاحتلال بحق الصحفيين

القاهرة/سما/

أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الجريمة البشعة المتمثلة باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، مطالبا "المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية بمحاسبة قوة الاحتلال وملاحقة مرتكبي هذا العمل الجبان الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي".

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه "الجريمة الشنعاء تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مستنكراً هذه الجرائم الممنهجة التي تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الأسود في استهداف الصحفيين وقتل صوت الحق المدافع عن العدالة.

وأكد أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الصحفيين في إيصال رسالتهم، ولن توقف صوت الحق والحرية في نقل الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتل