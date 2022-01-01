  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يدين جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

الأربعاء 11 مايو 2022 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يدين جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة



الجزائر/سما/

 أدان المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء، إن "هذا الاغتيال الجبان يهدف لوأد صوت الحق والحرية والدفاع عن قضية عادلة هي قضية شعب لم ولن يقبل أن تسلب أرضه وتنتهك مقدساته".

وتابع أن "ما حدث للزميلة شيرين أبو عاقلة هو جريمة ضد كل الصحافة والصحفيين عبر العالم، وجريمة حرب تنتهك كل قواعد القانون الدولي الإنساني".

ودعا المجلس لفتح تحقيق دولي في هذه الجريمة، والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل وفعال لمنع قوات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصحفيين العاملين في فلسطين كلها، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف العنف ضد الفلسطينيين.

كما دعا كل الصحفيين الجزائريين إلى إبراز تضامنهم مع شهيدة الوطن والمهنة شيرين أبو عاقلة ومع كل الصحفيين العاملين على تغطية ما يرتكب من جـرائم ضد الفلسطينيين.

#الجزائر

الأكثر قراءة اليوم

مصادر إسرائيلية تكشف سبب عزم بايدن زيارة القدس الشرقية دون مرافقة مسؤولين إسرائيليين

من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

انتقادات إسرائيلية لإقرار "مشروع القانون" في مواجهة العمليات

نصر الله يكشف عن رسالة اسرائيلية بعد خطاب يوم القدس العالمي

شاهد: دبابة إسرائيلية تصطدم بالسياج الأمني على حدود غزة

الاستخبارات الأميركية تتنبأ بخطط بوتن المقلقة

صورة: تحديد الأماكن الملوثة بمياه الصرف في بحر قطاع غزة والتي يمنع السباحة بها

الأخبار الرئيسية

8thLm

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في ختام جلستها الأسبوعية

شيرين أبو عاقلة

الطب العدلي يكشف نتائج تشريح جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة

بمشاركة الرئيس: تشييع جثمان الصحفية أبو عاقلة من مقر الرئاسة في رام الله غدا

phv9n

بالفيديو: لحظة اغتيال قناصة الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين

الاتصالات الفلسطينية