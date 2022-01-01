المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يدين جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

الجزائر/سما/

أدان المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء، إن "هذا الاغتيال الجبان يهدف لوأد صوت الحق والحرية والدفاع عن قضية عادلة هي قضية شعب لم ولن يقبل أن تسلب أرضه وتنتهك مقدساته".

وتابع أن "ما حدث للزميلة شيرين أبو عاقلة هو جريمة ضد كل الصحافة والصحفيين عبر العالم، وجريمة حرب تنتهك كل قواعد القانون الدولي الإنساني".

ودعا المجلس لفتح تحقيق دولي في هذه الجريمة، والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل وفعال لمنع قوات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصحفيين العاملين في فلسطين كلها، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف العنف ضد الفلسطينيين.

كما دعا كل الصحفيين الجزائريين إلى إبراز تضامنهم مع شهيدة الوطن والمهنة شيرين أبو عاقلة ومع كل الصحفيين العاملين على تغطية ما يرتكب من جـرائم ضد الفلسطينيين.