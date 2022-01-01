قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنان تنعى الإعلامية البارزة شيرين أبو عاقلة

بيروت/سما/

أدانت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، جريمة اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية البارزة شيرين أبو عاقلة مراسلة شبكة الجزيرة في فلسطين.

ونددت الفصائل في بيان لها، اليوم الأربعاء، بالاستهداف المباشر الذي تعرضت له الزميلة أبو عاقلة عن سابق إصرار وترصد، بطلق ناري حي أسفل الرأس، عندما كانت تقوم بتغطية الاعتداءات على مخيم جنين، برفقة مراسل صحيفة القدس علي سمودي، الذي أصيب هو الآخر برصاصة في الظهر، معتبرة أن هذه الجريمة هي محاولة يائسة لطمس الحقيقة ومنع إظهار جرائم الاحتلال ووحشيته.

وقالت قيادة الفصائل إن إمعان الاحتلال الإسرائيلي ومغالاته في سياسة القتل والإرهاب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تمييز، نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية، الذي يكيل بمكيالين حينما يكون الأمر متعلقا بجرائم الاحتلال، ولا يقوم بأي إجراء أو خطوات فعلية على أرض الواقع للجمه.

وأكدت أن عمليات القتل والإرهاب التي يقوم بها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة، لن تفلح بكسر عزيمته ولن تثنيه عن مواصلة الصمود المقاومة لتحقيق أهدافه بالحرية والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددت قيادة فصائل المنظمة في لبنان، على أن جريمة اغتيال قوات الاحتلال للإعلامية البارزة شيرين أبو عاقلة التي كانت تغطي الجرائم ضد شعبنا على مدار 25 عاما، لن تنجح في تغييب دور الإعلام ولن ترهب الصحفيين الأحرار أو تثنيهم عن الاستمرار في نقل وفضح حقيقة الاحتلال وإرهابه وجرائمه ضد الإنسانية.

وتقدمت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بالتعازي والمواساة من أسرة وعائلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ومن إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية ومن كل المؤسسات الإعلامية في فلسطين والعالم.