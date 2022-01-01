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الكويت تستنكر اغتيال قوات الاحتلال الإعلامية شيرين أبو عاقلة

الأربعاء 11 مايو 2022 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تستنكر اغتيال قوات الاحتلال الإعلامية شيرين أبو عاقلة



الكويت/سما/

 أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالقرب من مخيم جنين وإصابة إعلامي آخر، خلال عملهما الصحفي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذه الجريمة النكراء التي تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولياتها كاملة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتعدياً سافراً على حرية التعبير والإعلام، ودليلا جديدا دامغاً على بشاعة الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي فتح تحقيق لمساءلة مرتكبي هذه الجريمة البشعة وملاحقتهم أمام جهات العدالة الدولية، كما يتطلب أيضا من المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة للجم الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وتوفير الحماية له ولحقوقه وممتلكاته.

#الكويت #شيرين أبو عاقلة

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