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ممثل الاتحاد الأوروبي يصف قتل الاحتلال للصحفية أبو عاقلة بــ"الفاجعة"

الأربعاء 11 مايو 2022 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثل الاتحاد الأوروبي يصف قتل الاحتلال للصحفية أبو عاقلة بــ"الفاجعة"



غزة/سما/

وصف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، قتل الاحتلال الإسرائيلي للزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة اليوم الأربعاء، بــ"الفاجعة"، مؤكداً أنها أيقونة لكل الصحفيات والنساء الفلسطينيات.

وقدم بورغسدورف خلال زيارة تضامنية لمكتب قناة الجزيرة في مدينة غزة، تعازيه لأصدقاء وعائلة شرين ولكل من عرفها وتعامل معها، مضيفاً "كان لي الشرف أن ألتقي معها في أكثر من مناسبة خلال عملي في فلسطين، وكان لنا الكثير من النقاشات وفي هذه اللحظة أقدم تعازي لكل من عرف وأحب شيرين".

وشدد على أن شيرين كانت وما زالت تمثل أيقونة لكل النساء الفلسطينيات ولكل الصحفيات الفلسطينيات، مضيفاً أنه في الثالث من أيار احتفلنا مع شيرين بيوم الصحافة العالمي في رام الله، ونحن كنا هنا اليوم لنحتفل بهذا اليوم مع زملائها في قطاع غزة، يؤسفنا أن نفجع بوفاة ومقتل شيرين في هذا اليوم الذي جئنا فيه لنحتفل بيوم الصحافة العالمي في فلسطين في غزة.

من جهته، قال الصحفي وائل الدحدوح زميل شيرين في مكتب الجزيرة بقطاع غزة، نتمنى على الاتحاد الأوروبي وكل المؤسسات المعنية فيه أن تقوم بواجبها والعمل من أجل فتح تحقيق ومن ثم محاسبة المسؤول عن إطلاق الرصاص وقتل شيرين".

وعبر صحفيون عن سخطهم وغضبهم من جريمة قتل الاحتلال للزميلة أبو عاقلة بدم بارد.

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