أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في ختام جلستها الأسبوعية

غزة/سما/

صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي، مساء اليوم الأربعاء، على مجموعة من القرارات، خلال جلستها الأسبوعية.

وقررت "اللجنة"، إعادة تفعيل حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بدء من 17/5/2022م وتمديدها حتى 30/6/2022م.

ووافقت على منح خصم بنسبة 50% على رسوم الترخيص المتراكمة والجديدة على وسائط الإبحار (الحسكات والقوارب) حتى 31/10/2022م.



وصادقت على صرف مبلغ مالي لصالح نادي السلام لكرة السلة للكراسي المتحركة، لتغطية تكاليف المشاركة في بطولة غرب آسيا م2022.

وأقرت خصم بنسبة 50% من ضريبة القيمة المضافة لكافة محركات وسائط الإبحار حتى تاريخ 31/10/2022م.

واعتمدت توصيات اللجنة الخاصة لمجابهة آفة المخدرات في قطاع غزة.

ووافقت على مشروع ترميم وتطوير مبنى ترخيص شمال غزة.

وصادقت على تعديل فترة الحد الأقصى لسريان رخصة القيادة لتصبح 10 سنوات، بدلا من 5 سنوات.

واعتمدت توصيات اللجنة الخاصة بمعالجة ملف أراضي الأقساط.