  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في ختام جلستها الأسبوعية

الأربعاء 11 مايو 2022 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في ختام جلستها الأسبوعية



غزة/سما/

صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي، مساء اليوم الأربعاء، على مجموعة من القرارات، خلال جلستها الأسبوعية.

وقررت "اللجنة"، إعادة تفعيل حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بدء من 17/5/2022م وتمديدها حتى 30/6/2022م.

ووافقت على منح خصم بنسبة 50% على رسوم الترخيص المتراكمة والجديدة على وسائط الإبحار (الحسكات والقوارب) حتى 31/10/2022م.


وصادقت على صرف مبلغ مالي لصالح نادي السلام لكرة السلة للكراسي المتحركة، لتغطية تكاليف المشاركة في بطولة غرب آسيا م2022.

وأقرت خصم بنسبة 50% من ضريبة القيمة المضافة لكافة محركات وسائط الإبحار حتى تاريخ 31/10/2022م.

واعتمدت توصيات اللجنة الخاصة لمجابهة آفة المخدرات في قطاع غزة.

ووافقت على مشروع ترميم وتطوير مبنى ترخيص شمال غزة.

وصادقت على تعديل فترة الحد الأقصى لسريان رخصة القيادة لتصبح 10 سنوات، بدلا من 5 سنوات.

واعتمدت توصيات اللجنة الخاصة بمعالجة ملف أراضي الأقساط.

#لجنة العمل الحكومي بغزة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر إسرائيلية تكشف سبب عزم بايدن زيارة القدس الشرقية دون مرافقة مسؤولين إسرائيليين

من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

انتقادات إسرائيلية لإقرار "مشروع القانون" في مواجهة العمليات

نصر الله يكشف عن رسالة اسرائيلية بعد خطاب يوم القدس العالمي

شاهد: دبابة إسرائيلية تصطدم بالسياج الأمني على حدود غزة

الاستخبارات الأميركية تتنبأ بخطط بوتن المقلقة

صورة: تحديد الأماكن الملوثة بمياه الصرف في بحر قطاع غزة والتي يمنع السباحة بها

الأخبار الرئيسية

8thLm

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة

الطب العدلي يكشف نتائج تشريح جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة

بمشاركة الرئيس: تشييع جثمان الصحفية أبو عاقلة من مقر الرئاسة في رام الله غدا

phv9n

بالفيديو: لحظة اغتيال قناصة الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين

1ShaF

فيديو: استشهاد الزميلة شيرين ابو عاقلة في مخيم جنين

الاتصالات الفلسطينية