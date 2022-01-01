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تصريح صحفي للأهلي يرد فيه على بيان الشاطئ

الأربعاء 11 مايو 2022 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح صحفي للأهلي يرد فيه على بيان الشاطئ



غزة / سما /

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي الفلسطيني تصريحاً صحفياً، بعد ساعات من إصدار الشاطئ بياناً صحفياً عبر فيه عن غضبه من تصريحات مدرب الأهلي توفيق الهندي التي أعقبت خسارة الأهلي أمام الهلال.

وأوضح الأهلي خلال التصريح الصحفي موقفه من تصريحات مدربه توفيق الهندي عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الهلال في الدوري الممتاز.

النص الكامل للتصريح الصحفي كما ورد من النادي الأهلي الفلسطيني

إن العلاقة الحميمة التي تربطنا بنادي خدمات الشاطئ والتي تتجسد فيها الروح الرياضية والتقارب الجغرافي بين الناديين يجب أن لا تشوهه أو تعكر أجواؤه الصافية بين الناديين.

إن ما صدر من تصريحات إعلامية غير مقصودة أو زلات لسان فردية من الطاقم الفني تعتبر شخصية وفردية ولا تمثل رأي أو وجهة نظر إدارة النادي التي تكن كل الحب والاحترام لنادي خدمات الشاطئ إدارة ولاعبين وجماهير.

إننا كإدارة ولاعبين وجماهير، لا نقبل بالإساءة إلى مخيم الشاطئ والمتمثل في نادي خدمات الشاطئ، ونؤكد على اعتزازنا وتقديرنا لنادي خدمات الشاطئ

مجلس إدارة النادي الأهلي الفلسطيني

#الأهلي الفلسطيني #خدمات الشاطئ #الهلال #غزة

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