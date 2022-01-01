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لهذا السبب.. "فيسبوك" يلغي بعض الميزات والخدمات

الأربعاء 11 مايو 2022 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. "فيسبوك" يلغي بعض الميزات والخدمات



وكالات / سما /

أعلن موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إلغاء بعض الميزات والخدمات من على تطبيقاته المختلفة، ومعظمها مرتبط بتتبع الموقع الخاص بمستخدميه.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن أبرز تلك الميزات خاصة بالتعرف على الأصدقاء القريبين جغرافيًّا منك، والتنبيهات الخاصة بالطقس وسجل الموقع الجغرافي الخاص بك.

وعزا "فيسبوك" ذلك القرار إلى الاستخدام المنخفض لتلك الخدمات.

ولفتت إدارة "فيسبوك" إلى أنها ستتوقف عن جمع البيانات المرتبطة بهذه الخدمات بدءًا من 31 مايو/ أيار الجاري، وستمسح أي بيانات مخزنة بشأنها في الأول من أغسطس/ آب.

وقال المتحدث باسم شركة "ميتا" الأم لـ "فيسبوك"، إن إيقاف بعض الميزات المستندة للموقع الجغرافي، كان بسبب الاستخدام المنخفض لها.

وأشار إلى أنه لا يزال بإمكان الأشخاص استخدام خدمات الموقع لإدارة جمع معلومات الموقع الخاصة بهم واستخدامها.

ولفت إلى أن "فيسبوك" لن توقف تمامًا عن جمع بيانات الموقع بصورة دائمة، بل سيتم التركيز على بعض المهام لتقديم إعلانات ذات صلة مباشرة بالمستخدم.

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