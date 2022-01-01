صفقة ريال مدريد الجديدة تخضع للكشف الطبي وتحديد موعد الإعلان الرسمي

وكالات / سما /

نشر تقرير صحفي أمس الثلاثاء، أن ريال مدريد حسم صفقة الألماني أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، الذي ينتهي عقده مع البلوز هذا الموسم.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أكدت مصادر في ريال مدريد أن روديجر أجرى الكشف الطبي بالفعل ليكون لاعبًا في النادي الملكي".

وأضاف خبير الانتقالات: "سيعلن ريال مدريد عن الصفقة في بيان رسمي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا".

واختتم رومانو: "عقد روديجر مع ريال مدريد سيمتد حتى صيف 2026، لكن ليس هناك خيار تمديد لموسم إضافي".

يذكر أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، سبق أن أعلن أن روديجر لن يجدد عقده مع البلوز وسيرحل في الميركاتو الصيفي المقبل.