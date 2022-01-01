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العمل الحكومي تدعم البطل حمادة بفرصة عمل ومنحة مالية

الأربعاء 11 مايو 2022 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل الحكومي تدعم البطل حمادة بفرصة عمل ومنحة مالية



غزة / سما /

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة عن دعمها للبطل الفلسطيني محمد حمادة الذي حقق إنجازاً مهماً في لعبة رفع الأثقال على المستوى الدولي.


وكشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن قرار رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس بتوفير عقد عمل لمدة عام كامل تكريماً للبطل حمادة على الإنجاز التاريخي الذي حققه لفلسطين.


وأعلن هنية عن تقديم مكافأة ومنحة مالية مقدارها (10.000) شيكل للبطل حمادة، الذي بدأ يخترق المنافسات العالمية وإثبات حضور فلسطين في أكبر محافل رفع الأثقال.


وكان حمادة قد حصل على المركز الثالث عالمياً في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في اليونان بعد حصوله على الميدالية الذهبية الأولى لفلسطين في وزن (168 كجم خطف)، والميدالية البرونزية في وزن (193 كجم نتر) بمجموع عام 361 كجم.

#محمد حمادة #لجنة متابعة العمل الحكومي

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