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شاهد ..ضاحي خلفان يسخر من استشهاد الاعلامية شيرين أبو عاقلة

الأربعاء 11 مايو 2022 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..ضاحي خلفان يسخر من استشهاد الاعلامية شيرين أبو عاقلة



وكالات / سما /

تهكم نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم الأربعاء، في سلسلة تغريدات حول ارتقاء مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية في فلسطين، شيرين أبو عاقلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، مما أثار حالة من الانتقاد الواسع لتغريداته.

وقال خلفان في تغريدة على "تويتر": "بكرة بيقولون شيرين أبو عاقلة على قيد الحياة"، مضيفا العديد من أيقونات الضحك.

 

وفي تغريدة ثانية قال خلفان: "كما ادّعوا أن محمد الدرة على قيد الحياة..سيدعون غداً أن شيرين أبو عاقلة على قيد الحياة".

 

وتأتي تصريحات خلفان، متناقضة بشكل كبير مع تصريحات الجميع العربي والإسلامي الذين نددوا باغتيال أبو عاقلة.

غير أن تصريحات خلفان جاءت متوافقة مع تغريدات سابقة له بشأن الترويج للتطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) برصاص جيش الاحتلال، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على أبو عاقلة، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، وطيلة ربع قرن كانت أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا.

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