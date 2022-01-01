أصالة لـ شيرين أبو عاقلة : أنت بطلة من وطن أبطال

وكالات / سما /

نعت الفنانة أصالة نصري، الصحفية شرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين التي استشهدت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغيطتها لاحداث جنين صباح اليوم.

وكتبت أصالة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" : "شو فيه شهاده أكبر من هيك شهادة .. بنت فلسطين الجريحه بالجنّه بإذن الله .. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ .. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمه يابطله من وطن أبطال ".

وحظيت تغريدة أصالة بتفاعل كبير من قبل النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، داعين للشهيدة بالرحمة والمغفرة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان مقتضب، خبر استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاما)، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".

كما ذكرت أن الصحفي علي السمودي أُصيب برصاصة في "الظهر"، ووَصفت وضعه بالمستقر.

كما ونشرت شبكة الجزيرة الإعلامية، صباح اليوم الأربعاء، بيانًا تدين فيه جريمة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للزميلة أبو عاقلة بالرصاص الحي خلال اقتحام جنين.

وقالت الشبكة في بيانها: "في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".

ودانت الشبكة "هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته"، محملة الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين.

وقد أصيب في الاعتداء منتج الجزيرة علي السمودي حيث كان إلى جانب الراحلة شيرين في تغطية اقتحام الاحتلال لمدينة جنين صباح اليوم.

كما حملت الشبكة سلطات الاحتلال مسؤولية سلامة منتج الجزيرة علي السمودي الذي استهدف مع الزميلة شيرين بإطلاق النار عليه في الظهر أثناء التغطية وهو يخضع للعلاج.