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بمشاركة الرئيس: تشييع جثمان الصحفية أبو عاقلة من مقر الرئاسة في رام الله غدا

الأربعاء 11 مايو 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة الرئيس: تشييع جثمان الصحفية أبو عاقلة من مقر الرئاسة في رام الله غدا



رام الله / سما /

أفاد تلفزيون فلسطين، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم تشييع جثمان الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة غدًا الخميس.

وأوضح التلفزيون، في بيان مقتضب له، بأن تشييع جثمان أبو عاقلة سينطلق غدًا الساعة الحادية عشر صباحًا من مقر المقاطعة في مدينة رام الله بحضور الرئيس محمود عباس.

وكان الرئيس عباس، قد هاتف مدير مكتب "الجزيرة" في فلسطين وليد العمري، معزيا باستشهاد الصحفية أبو عاقلة، وقال سيادته، باستشهاد الصحفية أبو عاقلة، فقدت فلسطين أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وساهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته.

وكان جيش الاحتلال اغتال الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاصة بالرأس صباح اليوم أثناء تغطيتها اقتحام جنين.

#الرئيس عباس #شيرين أبو عاقلة #الرئاسة #الجنازة

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